“Miraç, göklere uzanan kutlu bir yolculuk”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, Miraç Kandiline kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydederek; “Miraç, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan kutlu bir yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuktur. Allah'ın rahmetine, kudretine ve azametine görkemli bir şahitlik, varlığın anlamına ve özüne yapılan samimi bir yolculuktur. Miraç Kandili, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat, merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır” ifadelerini kullandı.

“Bizim kültürümüzde kandiller, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın, dayanışma ve muhabbetin özlemiyle tutuşan gönüllerin, ırmakların denizlere kavuşması gibi huzura erdikleri anlardır” olarak ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Unutmayalım ki Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahî bir armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)