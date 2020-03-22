“Miraç gecesi, sağlık ve huzur getirsin”

Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

“HER ŞEYİN TEMELİ SAĞLIKTIR”

Çeşitli dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle camilerin ve tüm ibadet mekânlarının geçici bir süre kapatıldığını hatırlatan Tahtasız, her ne kadar miraç kandilinin camilerde kutlanamayacak olsa da gönüllerde, kalplerde dualarla kutlanacağını vurguladı. Tahtasız, “Her şeyin temeli sağlıktır. Bilimin ışığında daha nice sağlıklı günlere erişmeyi, kandil gecelerimizi hep birlikte kutlamayı umuyoruz” dedi.

Mehmet Tahtasız, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi bir yolculuktur.

Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakarlık gibi erdemlerle yücelir. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin bütün İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, sağlıklı ve huzurlu günlere, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını yüce Allah’tan diliyorum.” (Haber Merkezi)