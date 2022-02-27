“Miraç, barışa ve huzura vesile olsun”

Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan mesajında:

“Miraç ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşturarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Kandiller bu düşünce ve gücü pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek adına millet olarak kenetlendiğimiz gecelerdir. Bu vesile ile Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Sami Ceylan; “Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)