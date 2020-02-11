Miniklerle oyun oynadı

Milli Eğitim Müdürü Sarı son olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Nasreddin Hoca Anaokulu, Şehit Şükrü Özyol İlkokulu-Ortaokulu ve Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulunan Sarı, öğretmen ve öğrencilerle de biraraya geldi. Derslere katılarak öğrencilerle bolca sohbet eden Yakup Sarı, okulun bünyesinde bulunan uyum sınıfı öğrencilerini de ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra ise Nasreddin Hoca Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bol bol oyunlar oynadı. Miniklerle çeşitli etkinliklere de katılan Sarı, daha sonra Şehit Şükrü Özyol İlkokulu-Ortaokulu ve Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Burada öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Sarı eğitimcilere yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ifade etti.

(Mehmet DALAR)