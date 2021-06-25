Miniklerin mezuniyet sevinci

Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan, yalnızca velilerin ve minik öğrencilerin katıldığı mezuniyet töreninde, aileler tarafından sürpriz pasta kesme etkinliği düzenlendi.

Minik öğrenciler, mezun olmanın sevincini pasta ile de birleştirerek öğretim yılını mutlu bir şekilde tamamladılar. (Haber Merkezi)

