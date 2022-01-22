Miniklerin karne sevinci

Çorum’da yaklaşık 90 bin öğrenci ile 7 bin 500 eğitimci iki haftalık tatile girdi. Bu kapsamda Mevlana İlkokulu anasınıfının minikleri de hayatlarında ilk kez karne aldılar. Anasınıfı minikleri sabah saatlerinde okullarına gelerek ilk kez karne aldılar. Ailelerinin de eşlik ettiği öğrencilere karneyle birlikte öğretmenler tarafından çeşitli hediyeler verildi. İlk karne heyecanını yaşayanlar arasında ÇORUM HABER Yazı İşleri Müdürü Volkan Sınayuç’un küçük kızı Selin Sınayuç da vardı.

Öte yandan öğrenciler 7 Şubat’ta başlayacakları ikinci yarıyılda 11-15 Nisan 2022 tarihinde ikinci dönem ara tatiline girerken, yılı 17 Haziran 2022’de yine karne alarak tamamlayacaklar.



(Aliye ÖNCEL)

