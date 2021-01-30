Miniklerin kalbini ısıttılar

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları olarak başlatmış olduğumuz "Bir bot bir mont" kampanyası tamamlanmış, bu kapsamda hayır sahibi gönüldaşlarımızın desteği ve katkısıyla temin ettiğimiz ürünler ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılmıştır. Biz ülkücüler, bir çocuğun gözlerindeki ufacık bir ışıltıyla koskoca turanı aydınlatacağız. Yaklaşık bir yıldır devam eden salgın ülke olarak zor günler geçirmemize neden olmuş ve böylesi zor günlerde sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Biz de bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerle her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Çocukların gözlerindeki o güzel ifadeyi görmek bizim için dünyalara bedel” dedi.

Son dönemde bir takım karanlık ellerin Ülkü Ocakları üzerinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik operasyonlar yaptığını da vurgulayan Tosik, “Ülkü Ocaklarını sokaklara çekmeye yönelik hiçbir meşum emel amacına ulaşamayacaktır. Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocaklılar buradadır, meydandadır. Ülkücüler olarak; Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi bizim aklımız hep Türkiye'dir hep Türk Milletiyledir. Liderimizin emri, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla kanımızın, terimizin son damlasına kadar Türk Milleti için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yürüttüğümüz faaliyetler ve kampanyalarda bizleri maddi ve manevi olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayan gönüldaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kampanya kapsamında toplanan bot ve montlar ihtiyaç sahiplerine düzenlenen bir törenle dağıtıldı.

(Haber Merkezi)