Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122540
ALTIN
297.811
DOLAR
5.9321
STERLİN
7.7868
EURO
6.5570

Miniklere 3 günde üç tiyatro

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenleyecek. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik yapılacak tiyatro oyunu 3 gün boyunca Buhara Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Miniklere 3 günde üç tiyatro

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenleyecek. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik yapılacak tiyatro oyunu 3 gün boyunca Buhara Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

23 Ocak 2020 Perşembe 23:11
Miniklere 3 günde üç tiyatro

7'den 70'e herkese yönelik kültür ve sanat etkinlikleri yaptıklarını söyleyen ve yarıyıl tatiline giren çocuklara bir karne hediyesi olarak düzenledikleri tiyatro gösterisine tüm çocukları davet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eğitim öğretim yılının ilk yarısında yorulan öğrencilerimiz için yarıyıl tatili başladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak öğrencilerimizin tatillerini renklendirmek, onları hem eğlendirmek hem de dinlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yavrularımız doyasıya eğlenecek” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, tüm çocukları tiyatro oyununa davet ederken, Buhara Kültür Merkezi'nde 13.00 ve 15.00 seanslarıyla 29 Ocak 2020 Çarşamba günü “Kaplumbağa ile Tavşan”, 30 Ocak 2020 Perşembe günü “Küçük Pandalar” ve 31 Ocak 2020 Cuma günü “Hansel ve Gretel” oyunları sahnelenecek.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Biranda onlarca kişi toplandı
Biranda onlarca kişi toplandı
“Eğitim-Sen her zaman eşitliğin, emeğin ve demokrasinin sesi oldu”
“Eğitim-Sen her zaman eşitliğin, emeğin ve demokrasinin sesi oldu”
Kitap fuarı ihalesi 27 Ocak’ta
Kitap fuarı ihalesi 27 Ocak’ta
“Partide birlik, halk içinde örgütlenmek için adayım”
“Partide birlik, halk içinde örgütlenmek için adayım”
“Mumcu’nun kalemi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek”
“Mumcu’nun kalemi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek”
Ulukavak ve Kale spor tesisleri açılışa hazır
Ulukavak ve Kale spor tesisleri açılışa hazır
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim