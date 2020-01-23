Miniklere 3 günde üç tiyatro

7'den 70'e herkese yönelik kültür ve sanat etkinlikleri yaptıklarını söyleyen ve yarıyıl tatiline giren çocuklara bir karne hediyesi olarak düzenledikleri tiyatro gösterisine tüm çocukları davet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eğitim öğretim yılının ilk yarısında yorulan öğrencilerimiz için yarıyıl tatili başladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak öğrencilerimizin tatillerini renklendirmek, onları hem eğlendirmek hem de dinlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yavrularımız doyasıya eğlenecek” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, tüm çocukları tiyatro oyununa davet ederken, Buhara Kültür Merkezi'nde 13.00 ve 15.00 seanslarıyla 29 Ocak 2020 Çarşamba günü “Kaplumbağa ile Tavşan”, 30 Ocak 2020 Perşembe günü “Küçük Pandalar” ve 31 Ocak 2020 Cuma günü “Hansel ve Gretel” oyunları sahnelenecek.

(Volkan SINAYUÇ)