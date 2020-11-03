Miniklerden örnek proje

Dünyanın yaşadığı kovid-19 salgını sürecinde hijyenin önemini çocuklara anlatmak ve dikkat edilmesi gereken temizlik kurallarını erken yaşta alışkanlık oluşturarak, farkındalık kazandırmak için İkbalevler Anaokulu Papatyalar Sınıfında, öğretmen Emine Tülin Eker rehberliğinde eTwinning projesi başlatıldı.

Öğretmen Emine Tülin Eker, projede sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve el yıkama alışkanlığı, vücut temizliği, çevre temizliği, oyuncakların temizliği, besinlerin temizliği gibi konuların ele alındığını söyledi. (Haber Merkezi)