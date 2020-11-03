Son Dakika

Miniklerden örnek proje

İkbalevler Anaokulu Papatyalar Sınıfı “Miko ile Tijen, İşleri Hijyen” isimli bir eTwinning projesine katıldılar.

Güncel 03.11.2020, 19:43
13
Miniklerden örnek proje

Dünyanın yaşadığı kovid-19 salgını sürecinde hijyenin önemini çocuklara anlatmak ve dikkat edilmesi gereken temizlik kurallarını erken yaşta alışkanlık oluşturarak, farkındalık kazandırmak için İkbalevler Anaokulu Papatyalar Sınıfında, öğretmen Emine Tülin Eker rehberliğinde eTwinning projesi başlatıldı.

Öğretmen Emine Tülin Eker, projede sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve el yıkama alışkanlığı, vücut temizliği, çevre temizliği, oyuncakların temizliği, besinlerin temizliği gibi konuların ele alındığını söyledi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 03 Kasım 2020
İmsak 05:40
Güneş 07:06
Öğle 12:29
İkindi 15:16
Akşam 17:42
Yatsı 19:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@