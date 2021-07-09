Miniklerden muhtarlık ziyareti
Başöğretmen Atatürk İlkokulu 1-B ve 2-C sınıfı öğrencileri telafi eğitimi kapsamında Çorum Müzesi'ni gezdikten sonra Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret ettiler.
Güncel 09.07.2021, 20:20
20
1/C sınıfı öğretmen Mustafa Yörük, 2/B sınıfı öğretmeni Fethi Gür ve Müdür Yardımcısı Zübeyde Ürünoğlu'nun da katıldığı ziyaretten memnuniyetini dile getiren Muhtar Hasan Belli, “Misafirlerim şimdi küçük ama yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatı bu yavrularımız” dedi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
parçalı az bulutlu