Miniklerden muhtarlık ziyareti

1/C sınıfı öğretmen Mustafa Yörük, 2/B sınıfı öğretmeni Fethi Gür ve Müdür Yardımcısı Zübeyde Ürünoğlu'nun da katıldığı ziyaretten memnuniyetini dile getiren Muhtar Hasan Belli, “Misafirlerim şimdi küçük ama yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatı bu yavrularımız” dedi. (Haber Merkezi)

