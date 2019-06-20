Miniklerden gurur dolu yılsonu gösterisi

Öğrencilerin bir sene boyunca aldıkları eğitimin verdiği özgüven ve sosyalleşme bilinci ile hazırladıkları gösteri öncesi konuşan okul kurucusu Ayberk Alpoğlu, okul öncesi eğitimi dikkate alındığında anaokullarının çocukların eğitim sürecinde önemli bir başlangıç noktası olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. Alpoğlu, “Bizler eğitimciler olarak anaokulunda eğitim alan çocuklarımızın başarılarını ilköğretim sürecinde izlemekteyiz. Çocuklarımızın öz güvenleri gelişmiş, paylaşımcı, sosyal, kendilerini çok iyi ifade edebilen bireyler olarak bu topluma kazandırma çabasındayız. Okul öncesi eğitimde temel amacımız çocuklara davranış kazandırmaktır. Çağdaş eğitim modelinin aslıda budur. Yaparak, yaşayarak sürdürülen yapılandırıcı eğitimimizin kesitlerinden sizlere bir demet sunmaya çalışacağız” dedi. Minik öğrencilerin sundukları gösterilerin devamında program mezun öğrencilerin kep atma töreninin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)