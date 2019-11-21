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Miniklerden Aşgın’a ziyaret

Buharaevler Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenimlerini sürdüren çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Miniklerden Aşgın’a ziyaret

Buharaevler Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenimlerini sürdüren çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 22:10
Miniklerden Aşgın’a ziyaret

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz de çok güzel bir söz var; ‘çocuklar göz aydınlığıdır’ diye. Bu sözcüğün hiçbir dilde tercümesi yoktur. Bu yeryüzünde bizim medeniyetimiz tarafından çocukları tarif eden en güzel ifadelerden bir tanesidir. Dini, dili, cinsiyeti, ırkı ne olursa bütün çocuklar gülsün, bütün çocuklar mutlu olsun istiyoruz. Bugünü kutlarken Aylan bebeği unutursak, Ümran bebeği unutursak doğru yapmış olmayız. Yeryüzündeki tüm insanlara sırtını dönmüş olarak karaya vurdu. Biz asla onları unutmayacağız. Bizim mücadelemiz sadece Amerika’daki, sadece İngiltere’deki, sadece İsrail’deki değil, sadece Avrupa Birliği’ndeki değil yeryüzündeki tüm çocukların yüzlerinin gülmesi” dedi.

1989’da Birleşmiş Milletler’in Dünya Çocuk Hakları Günü’nü ilan etmesinin önemli olduğunun altını çizen Aşgın, “Ama Birleşmiş Milletler’deki 5 ülkenin çocukları ne hale getirdiğini asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için yeni parklar, yeni oyun sahaları yapacaklarını kaydeden Aşgın, “Biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuklar gülecek dünya gülecek inşallah. Bir taraftan muhatabımız olan tüm çocukların mücadelesini vereceğiz. Diğer taraftan da çocuklara yönelik şiddet, istismar gibi tüm haksızlıklara karşı duyarlı olacağız, onların da bertaraf edilmesi noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tüm çocuklarımızın burada olmasından çok memnun oldum. Kültür Merkezi’mizde çalışan öğretmenlerimize idarecilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Dünya Çocuk Hakları gününü bir kez daha kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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