Minikler suyun önemine dikkat çekti

Proje kurucusu Okul Müdür Yardımcısı Leyla Külcü ve Okul Öncesi Öğretmeni Gülden Büke öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında İkbalevler Anaokulu, 22 Mart Dünya Su Gününü kutlayarak, suyun önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Ayrıca giderek artan temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarını korumak ve çoğaltmak için öğrencilere bilinçli su kullanımı eğitimi verildi.

Suyun oluşumu ve su kaynakları ile ilgili eğitici film izlenerek, çeşitli sanat etkinlikleri yapıldı. Kukla ile küçük su damlasının hikayesi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. “Bir Su Damlası Olsaydın Nereye Düşmek İsterdin” konulu beyin fırtınası yapılarak çocukların yaratıcı fikirleri alındı.

(Haber Merkezi)