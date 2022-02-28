Minikler Kuti ve Aypa’yla doyasıya eğlendi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı Kahramanları; Kuti ve Aypa, hafta sonu AHL Park AVM’de Çorumlu çocuklarla buluştu.

Çizgi film karakterleri Kuti ve Aypa, karşılaştıkları soruları nasıl çözdüklerine, AHL Park Avm’nin minik ziyaretçileri de tanık oldu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, çocuklar çalan müziklerle dans edip, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı Kahramanları’yla hatıra fotoğrafı çekindi. Etkinlikte, anne babalar da çocukların eğlencesine ortak oldu.

(Nurdan AKBAŞ)

