Minikler harçlıklarını bağışladılar
Güncel 10.03.2022, 17:47
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İl Müftülüğü’ne bağlı Hz. İbrahim Camii 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılmak üzere faaliyete yeni başlayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Kadın Kolları’na bağışladı.
Minik öğrencilerin bağışlarını Kur’an kursunda kabul eden Türk Diyanet Vakfı Çorum Şube görevlisi, bağış makbuzunu İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ve Kur’an kursu öğreticileri ile birlikte miniklere teslim etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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