Minikler, Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi
Güncel 07.08.2021, 00:05
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Çorum Belediyesi’nin pandemi kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte 3 Temmuz’da başlattığı çocuk şenlikleri, Cumartesi günü “Hacivat-Karagöz” gösterisi ile sona erdi.
Yaz etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen “Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde Şenlik Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Hacivat-Karagöz” gösterisi minikler tarafından beğeniyle izlendi.
(Haber Merkezi)
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