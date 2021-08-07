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Minikler, Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi

Güncel 07.08.2021, 00:05
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Minikler, Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi

Çorum Belediyesi’nin pandemi kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte 3 Temmuz’da başlattığı çocuk şenlikleri, Cumartesi günü “Hacivat-Karagöz” gösterisi ile sona erdi. 
Yaz etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen “Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde Şenlik Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Hacivat-Karagöz” gösterisi minikler tarafından beğeniyle izlendi. 
(Haber Merkezi) 
 

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