Minikler, binicilik tesisini gezdi

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celilkırı Köyü yolu üzerine yaptırılan Atahan Atlı Sporlar Binicilik Tesisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bölgede ilk ve tek olan tesise öğrenciler büyük ilgi gösterirken, Binicilik Tesisi’ni ziyaret eden Ümit Kreş minikleri, atlarla yakından ilgilendi.

Ümit Kreş Müdürü Ümit Göbelek, öğretmenleri Ayşegül Erdemir ve Eda Özbilgin ile yardımcı Seval Öz eşliğinde tesisi gezen minik öğrencilere tesis bölümleri tanıtıldı. Çocuklar ilk binicilik derslerini alırken, tesisteki görevliler eşliğinde Midilli atlara bindiler.

(Haber Merkezi)