Minik yüreklerden yılsonu gösterisi

Bu yıl anaokulundan mezun olan minik öğrenciler, birbirinden güzel oyunlar, danslar ve şiirlerle ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Minikler Anasınıf öğretmenleri Yıldız Madak rehberliğinde düzenlenen sene sonu gösteri programı ile bir yılı geride bıraktılar.

Okul salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Miniklerin başta anne-babaları olmak üzere katılımcılara duygu dolu anların yaşattığı programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Ergüleç günün anlam ve önemini anlattı.

Minik öğrencilerin en anlamlı anlarını paylaşmak için biraraya geldiklerini belirten Ergüleç, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ailesi olarak öğretmenlerle birlikte canı gönülden çalışarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Yıldız Madak da konuşmasında müzik dinletisi, ney ve gitarla konukları olan öğretmen Orhan Karaiba’ya destekleri için teşekkür etti.

“Minik Yıldızlar” sınıfının Yedi Bölge Türkiyem, Anadolu Ateşi, Kelebek rondu, Ördek dansı, Rocn Roll dansı ve Ateş böceği dansı izleyicilerden büyük beğeni aldı. Program 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni Orhan Karaiba’nın muhteşem ney ve gitar dinletisi ile sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

