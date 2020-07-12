Minik yıldız ÇORUM HABER’de

Çorum’un merkezinden olan ve ailesi halen Üçtutlar Mahallesi’nde oturan İnşaat Mühendisi Sinan Karamanlıoğlu, birbirinden güzel ve yetenekli, süper zekâ üç çocuğu ile Çorum’u da “güzel çocuklar ligi”ne taşıyor.

Sinan Karamanlıoğlu, “Yetenek Sizsiniz”le adını Türkiye’ye duyuran ve pek çok dizide, reklam filminde oynayan ortanca çocuğu Onur’la birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti.

Rus kökenli eşi Aylin’le, Serkan (14), Onur (7) ve Kaan (3) isimli üç erkek çocuklarının olduğunu belirten Sinan Karamanlıoğlu, Onur’un “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” değerlendirmesi için aday gösterildiğini, ancak pandemi nedeniyle bu projenin kaldığını anlatıyor.

Arkadaşımız, gazeteci-şair-yazar Recep Serbes, YAZILIKAYA’nın 17 Eylül 2018 tarihli,133. sayısında Aylin-Sinan Karamanlıoğlu çiftini ve Serkan-Onur- Kaan kardeşleri, “Bu çocuklarda yıldız ışığı var” , “Kazakistan steplerinde filizlenen güzel bir aşkın en tatlı meyveleri”, “Bir başkadır Yeşilçam sevgisi”, “Onur’la Serkan’a bayılıyorum” ve “Önce eğitim sonra kariyer” başlıkları altında tam 4 sayfada tanıtmıştı. Recep Serbes’in bu yazısını, okurlarımıza tekrar hatırlatıyoruz.

(Haber Merkezi)