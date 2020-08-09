Minik Onur’a sanat ödülü

Rus kökenli eşi Aylin’le, 14 yaşında Serkan, 7 yaşında Onur ve 3 yaşında Kaan isimli üç çocuğu olan Sinan Karamanlıoğlu, “Yetenek Sizsiniz”le adını Türkiye’ye duyuran ve pek çok dizide, reklam filminde oynayan ortanca oğlu Onur’la birlikte, geçen ay ÇORUM HABER’i ziyaret etmişti.

İmaj Magazin Sanat Ödülleri, Avcılar Grand Life Garden’da 7 Ağustos Cuma akşamı sahiplerini buldu. Törende Onur Karamanlıoğlu’na da başarılı oyunculuğu nedeniyle sanat ödülü verildi. Pandemi yüzünden ertelenen “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” yarışmasına da aday gösterilmiş olan Onur, ödül töreninde yine ilgi ve sevgiye boğuldu.

(Haber Merkezi)