Minik Onur, her girdiği ortamda ilgi odağı oluyor
Pandemi yüzünden ertelenmekle birlikte, bu yıl içinde “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu Yarışması”na aday gösterilen 7 yaşındaki Çorumlu Onur Karamanlıoğlu, her girdiği ortamda ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Güncel 12.11.2020, 19:22
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Minik Onur, İstanbul Conrad Otel’de yapılan GelinDamat dergisi’nin ödül töreninde de Pınar Altuğ’dan İvana Sert’e kadar tanınmış oyuncu ve sanatçıların yakın ilgi ve sevgisi ile karşılaştı ve hepsiyle anı fotoğrafı çektirdi.
Bilindiği gibi, Onur Karamanlıoğlu, İstanbul’da yaşayan Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu ile Rus kökenli eşinin ortanca çocukları.
(Haber Merkezi)
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