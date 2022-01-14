Minik öğrencilerin “okuma” mutluluğu

Mukadder Akaydın İlkokulu’nda eğitim gören 1-A sınıfı öğrencileri için “Okuma Bayramı” etkinliği düzenledi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı kapsamında Mukadder Akaydın İlkokulu 1-A sınıfında eğitim gören minik öğrenciler geçtiğimiz hafta itibariyle tüm alfabeyi öğrendiler. Alfabenin öğrenmesi ile birlikte kitap okumaya da başlayan minik öğrenciler için Sınıf Öğretmeni Betül Şanlı ve Sınıf Annesi Hatice Yavuz önderliğinde “Okuma Bayramı” etkinliği düzenlendi. Okul Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte 1-A sınıfında eğitim gören tüm öğrencilere belge, arma ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra kesilen pasta ve okuma yarışmalarıyla minikler gönüllerince eğlendi.

(Rıfat KARA)

