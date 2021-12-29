Minik öğrenciler geleceğe nefes oldu
Güncel 29.12.2021, 18:43
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Çorum’un gözde okul öncesi eğitim kurumlarından Güneş Yuva, öğrencilerini doğaya karşı bilinçlenmek için Çomar Barajı Mevkii’nde fidan dikme etkinliği düzenledi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve öğretmenler ile doğayla buluşan çocuklar, gelecek nesillere nefes olması için fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikme töreninde minikler öğretmenleri ile birlikte fidan dikti.
(Haber Merkezi)
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