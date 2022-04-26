Minik öğrenciler, 1. sınıf atık getirme merkezini gezdi

Minik Öğrenciler İkbalevler Anaokulu Müdür Yardımcısı Leyla Külcü, Anasınıf öğretmeni Gülden Büke ve 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Yıldız Madak eşliğinde merkezi gezdiler.

Minik öğrenciler evlerinde ve okullarında biriktirdikleri geri dönüşebilen atıkları da beraberinde getirerek geri dönüşüme katkı sağlamış oldu. Öğrencilere burada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekip tarafından geri dönüşümün faydaları, sıfır atık, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi ve evlerde geri dönüşüme verilebilecek malzemeler hakkında bilgi verildi.

Yetkililer tarafından verilen bilgileri çok dikkatli bir şekilde dinleyen minikler, getirdikleri atıkları da kendi elleriyle tesiste geri dönüşüme gönderdiler.

“Fark yaratan Çocuklar ve Doğa İçin Elele” projesi kapsamında bu ziyareti yaptıklarını ifade eden İkbalevler Anaokulu Müdür Yardımcısı Leyla Külcü, “Amacımız doğayı televizyon ve bilgisayardan öğrenen, doğal yaşamdan uzak büyüyen çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamayı hedefliyoruz. Bu gezimizin amacı da çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında farkındalıklarını geliştirmek” dedi.

Başlattıkları projeye öğrenciler, öğretmen ve ailelerin destek verdiğini belirten 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Yıldız Madak, "Atık Merkezindeki görevli arkadaşlar tesisi öğrencilerimize gezdirdiler, bilgiler verdiler. Çocuklarımız yerinde gördüler. Topladıkları atıkların geri dönüşümünün nasıl olduğunu incelediler. Amacımız, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmaktı. Başarılı olabildiysek ne mutlu bize. Bize bu imkanı sağlayan Çorum Belediyemize ve Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda öğretmen ve minik öğrencilere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.



