Minik meleklerin kabri çiçek bahçesine döndü

Enkaz altında kalarak hayata veda eden Çorum – Kuşsaraylı babaanne Arife Yücel ve torunları Lena, Vera, Feda ve Diren büyük bir acı içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Yücel ailesinin acısı dinmek bilmezken, Kuşsaray Köyü’ndeki mezarlığı ziyaret edenler, minik meleklerin ve altın kalpli babaannelerinin mezarına çiçek bıraktı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı ile birlikte Kuşsaray Köyü’nü ziyaret etti. Arife Yücel (60) ve torunları Lena (4), Vera (6), Feda (10) ve Diren Yücel’in (3) mezarını ziyaret eden Osman Günay ve Ünal Nalçacı, dua ederek, ailenin ve köy halkının acısına ortak oldu.

Günay, aynı aileden 4’ü çocuk 5 kişinin deprem felaketi sonucu hayatını kaybetmesinin çok acı verici bir durum olduğunu anlatarak, “Allah Nur içinde yatırsın, mekanları cennet olsun” dedi.

Mezarlık ziyaretine Köy Muhtarı Bülent Özkan da eşlik etti.

(Haber Merkezi)