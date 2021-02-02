Minik meleklerde “karne” heyecanı

Bakımevi içinde yapılan karne töreni, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti. Törene Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, İdari ve Mali İşler Müdürü Adnan Aydın ve müdür yardımcısı Kadir Kocatürk, Minik Melekler Bakımevi Sorumlusu Çocuk Gelişimci Büşra Altan Eröz, kreş öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Kreş içindeki sınıfta yapılan törende çocuklara karneleri verilerek miniklere eğitimlerinin devamında başarılar dilendi. Tören, sosyal mesafeye kurallarına uygun yapılan hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Törende konuşan Başhekim Sezikli; “Her şey çocuklarımızın aydınlık yarınları için. Bugün de burada kreş öğrencilerimiz için tedbirler eşliğinde bir karne töreni gerçekleştirdik. Karne heyecanını paylaştığımız miniklerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi dilerim” dedi.

Büşra Altan Eröz ise 99 kapasiteli bakımevinde 5 sınıf, 3 uyku odası, 1 bilim odası, 1 jimnastik odası, 1 oyun odası olmak üzere 17 öğrenciye hemşire, öğretmen, bakıcı, temizlik personeli ve aşçı ile birlikte tüm hijyen koşullarına uyularak hastaneden bağımsız bir girişle tüm kamu personeli çocuklarına hizmet verdiğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)