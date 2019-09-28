Minik Melekler kreşi kayıtlara devam ediyor

Gündüz bakımevinde öğünler çocukların yaş ve gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak, gıda ihtiyaçlarına uygun şekilde, bakımevinin kendi mutfağında diyetisyen eşliğinde hazırlanırken, Minik Melekler Gündüz Bakımevi 2 öğrenci ile eğitime başlayıp an itibari ile 23 öğrencisiyle 3-4 yaş ve 5-6 yaş şeklinde iki ayrı sınıfı ile tam gün eğitime devam ediyor.

Minik Melekler Gündüz Bakımevi, hastane çalışanları dışında 657 sayılı Devlet Memurluğu görevinde aktif olarak kamu kurumlarında çalışan personellerin de çocuklarına hizmet veriyor. Minik Melekler Gündüz Bakımevi 99 öğrenci kapasitesi olup halen kayıtlara devam ediyor. (Haber Merkezi)