Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Minik Melekler kreşi kayıtlara devam ediyor

1 Mart 2018’de hizmete başlayan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Minik Melekler Gündüz Bakımevi, Mevcutta 23 öğrencisi ile çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, hemşire, sınıf bakıcı ablası, tıbbi sekreter, aşçı ve temizlik personeli kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Minik Melekler kreşi kayıtlara devam ediyor

1 Mart 2018’de hizmete başlayan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Minik Melekler Gündüz Bakımevi, Mevcutta 23 öğrencisi ile çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, hemşire, sınıf bakıcı ablası, tıbbi sekreter, aşçı ve temizlik personeli kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:16
Minik Melekler kreşi kayıtlara devam ediyor

Gündüz bakımevinde öğünler çocukların yaş ve gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak, gıda ihtiyaçlarına uygun şekilde, bakımevinin kendi mutfağında diyetisyen eşliğinde hazırlanırken, Minik Melekler Gündüz Bakımevi 2 öğrenci ile eğitime başlayıp an itibari ile 23 öğrencisiyle 3-4 yaş ve 5-6 yaş şeklinde iki ayrı sınıfı ile tam gün eğitime devam ediyor.

Minik Melekler Gündüz Bakımevi, hastane çalışanları dışında 657 sayılı Devlet Memurluğu görevinde aktif olarak kamu kurumlarında çalışan personellerin de çocuklarına hizmet veriyor. Minik Melekler Gündüz Bakımevi 99 öğrenci kapasitesi olup halen kayıtlara devam ediyor. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Aşgın’ın portresini çizdi
Aşgın’ın portresini çizdi
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim