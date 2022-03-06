Minik izciler, sokak hayvanları için seferber

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu küçük izcileri, İzci Düşünce Günü etkinlikleri çerçevesinde sokak hayvanları ve doğada yaşayan hayvanlara yem, mama ve barınak sağlamak için seferber oldu.

Küçük izciler sokakta yaşayan veya doğada yaşayan hayvanların barınaklarına veya ulaşabilecekleri yerlere yiyecekler koyarak, su vererek onların bu zor hava koşullarının olduğu günlerde yanında oldular. (Haber Merkezi)

