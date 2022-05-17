Minik izciler ant içip, fular taktı

Uzun zamandır Hitit Gençlik ve İzcilik Kulübü’ne bağlı olarak izcilik yapan minikler, izci liderleri ve sınıf öğretmenleri liderliğinde fularlarını taktılar.

Ant içme törenini yöneten Erden Özer, “İzcilik, yurduna, ulusuna, ailesine bağlı, doğayı ve hayvanları seven ve koruyan, büyüklerini sayan, küçüklerini seven bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim yöntemidir. İzcilik töresine uyduğunuz sürece hep başarılı ve mutlu olacaksınız” dedi.

Ant içme töreninden sonra çeşitli parodi ve skeçlerle hünerlerini sergileyen minik öğrenciler, izleyenlerden büyük beğeni aldılar. Töreni izleyen ve çocukların fularlarını takan eğitimci izci liderleri ve branş liderleri de çocukların tiyatro yeteneklerini ve performanslarını çok beğendiklerini söylediler.

Öğrenci velilerinin de beğenisi alan 3/C sınıfı öğrencileri, ailelerini 20 Mayıs’ta yapacakları kampa davet ederek programlarını tamamladılar.

(Haber Merkezi)