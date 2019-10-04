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Minik Göktuğ’a beşik mevlidi

Bebek mevlidi ya da beşik mevlidi, kadınlar arasında düzenlenen eskiden kalan bir gelenek. Bir adı da “kırk mevlidi”…

Minik Göktuğ’a beşik mevlidi

Bebek mevlidi ya da beşik mevlidi, kadınlar arasında düzenlenen eskiden kalan bir gelenek. Bir adı da “kırk mevlidi”…

04 Ekim 2019 Cuma 20:09
Minik Göktuğ’a beşik mevlidi

Bebeğin dünyaya gelişi nedeniyle ailenin duyduğu mutluluğun, akrabalarla, eş-dost ve yakınlarla paylaşılması anlamına geliyor.

Mediha Gazel ve merhum Mehmet Gazel’in kızları Güneş ile Gülbahar ve Yüksel Gök’ün oğulları Gökhan’ın 25 Haziran 2019 tarihinde dünyaya gelen çocukları Göktuğ için de, önceki gün Çırağan Düğün Salonu’nda beşik mevlidi düzenlendi.

Her iki aile ile yakınlarının ve dostlarının katıldığı toplantıda Mevlid-i Şerif okunarak minik Göktuğ’a sağlıklı uzun ömürler dilendi.

(Haber Merkezi)

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