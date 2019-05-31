Minik eller ramazan kolisi hazırladı

100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken , Ramazan ayında yapılacak yardımlaşma ve dayanışmanın insanları birbirine yaklaştıran davranışların en önemlilerinden olduğunu belirtti. Toplum halinde yaşayan insanların mutlaka birbirlerine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Erken, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı bir aydır. Ramazan ayında insanlar yoksullara daha çok yardım yapmayı arzular. Küçücük yaşlarında bu duyguları öğrencilerimize hissettirmek amacıyla 'Ramazan kolisi hazırlıyorum' kampanyası başlattık. Proje kapsamında, öğrencilerimiz evlerinden getirdiği gıda malzemeleri ve hayırsever vatandaşlarımızın maddi destekleriyle oluşturduğumuz ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtan öğrencilerimiz onları sevindirmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Asıl amacımız şuydu, yok olmaya yüz tutan değerlerimizi yaşatmak. Yardımlaşma, dayanışma ve bunu bu yaşta bu çocuklarımıza kazandırmak istedik" dedi.

(Haber Merkezi)