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Minik eller ramazan kolisi hazırladı

Ortaköy 100. Yıl İlkokulu öğrencileri tarafından “İyiliğe El Uzat” sloganı kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli aileler için Ramazan kolisi kampanyası başlatıldı. Öğrencilerin, velilerin ve bir çok hayırsever vatandaşın katkılarıyla 43 adet Ramazan kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Minik eller ramazan kolisi hazırladı

Ortaköy 100. Yıl İlkokulu öğrencileri tarafından “İyiliğe El Uzat” sloganı kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli aileler için Ramazan kolisi kampanyası başlatıldı. Öğrencilerin, velilerin ve bir çok hayırsever vatandaşın katkılarıyla 43 adet Ramazan kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:28
Minik eller ramazan kolisi hazırladı

100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken , Ramazan ayında yapılacak yardımlaşma ve dayanışmanın insanları birbirine yaklaştıran davranışların en önemlilerinden olduğunu belirtti. Toplum halinde yaşayan insanların mutlaka birbirlerine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Erken, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı bir aydır. Ramazan ayında insanlar yoksullara daha çok yardım yapmayı arzular. Küçücük yaşlarında bu duyguları öğrencilerimize hissettirmek amacıyla 'Ramazan kolisi hazırlıyorum' kampanyası başlattık. Proje kapsamında, öğrencilerimiz evlerinden getirdiği gıda malzemeleri ve hayırsever vatandaşlarımızın maddi destekleriyle oluşturduğumuz ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtan öğrencilerimiz onları sevindirmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Asıl amacımız şuydu, yok olmaya yüz tutan değerlerimizi yaşatmak. Yardımlaşma, dayanışma ve bunu bu yaşta bu çocuklarımıza kazandırmak istedik" dedi.

(Haber Merkezi)

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