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Minik eller anneleri için çiziyor

Kelebek Mobilya, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde “Minik Eller Anneleri İçin Çiziyor” başlığı altında bir resim yarışması düzenledi. 15 yaşını doldurmamış tüm çocukların katılabileceği yarışmada, ilk beşe girenlere Kelebek Mobilya tarafından “Genç Odası” armağan edilecek. 

Güncel 06.04.2021, 21:57
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Minik eller anneleri için çiziyor

Çocukların gelecekle ilgili umutlarını ve hayallerini resmetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ilk 10 içerisine giren tüm resimler Kelebek mağazalarında sergilenecek.
Son teslim tarihi 7 Mayıs olan yarışmasının kazananları, Anneler Gününde Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve yarisma.kelebek.com sitesinden açıklanacak.

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