Minik eller anneleri için çiziyor

Çocukların gelecekle ilgili umutlarını ve hayallerini resmetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ilk 10 içerisine giren tüm resimler Kelebek mağazalarında sergilenecek.

Son teslim tarihi 7 Mayıs olan yarışmasının kazananları, Anneler Gününde Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve yarisma.kelebek.com sitesinden açıklanacak.