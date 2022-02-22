Minik çiftçiler Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde

AHL Park AVM, ziyaretçilerinin alışveriş yaparken eğlenmesine ve kaliteli vakit geçirmesine oldukça fazla önem veriyor. Özellikle çocuklu aileler, AHL Park AVM’de dolu dolu vakit geçirebiliyor. Bu kapsamda Şubat ayında da eğlenceli etkinlikler hazırlayan AHL Park AVM geçtiğimiz haftasonu da minik çiftçileri ağırladı.

Haftasonu AHL Park AVM’ye gelen aileler ve çocukları Ali Baba’nın Masal Çiftliği tematik oyun alanı etkinliğine büyük ilgi gösterdi. Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde çocuklar, tarlaya tohum ekerek kuyudan su çekti. Ali Baba’nın Çiftliği’nde bulunan inek ve koyunlarla vakit geçirerek süt sağan çocuklar aynı zamanda kümesteki yumurtaları da toplayarak çiftlik hayatını öğrendiler.

AHL Park AVM’de 26-27 Şubat tarihlerinde de TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı Kahramanları; Kuti, Aypa, Rupi ve Enda ekrandan çıkıp sahnede hayat bulacak.



(Volkan SINAYUÇ)

