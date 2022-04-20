Minik Can milyonda bir rastlanan hastalıkla pençeleşiyor

Üçüncü çocukları, bugün 3 yaşında olan İbrahim Can Karataş, başlangıçta normal görünen bir çocukken, 8 aylık olduğunda milyonda bir görüldüğü söylenen “Menkezkinghair sendromu” adı verilen bir hastalık tanısı konuldu ve makinaya bağlı olarak yaşam savaşı vermeye başladı.

Minik Can, konuşamıyor, oturamıyor, hayati fonksiyonlarını ancak makinaya bağlı olarak sürdürebiliyor. İki ay önce Ataköy Medikal Park Hastanesi’nde ameliyat edildi. Bacak kemiklerindeki erime nedeniyle sürekli fizik tedavi uygulanmak zorunda. Görünür bir kesin tedavisi de yok. Hastalığın ilk teşhis edildiği İngiltere’de olabileceği söyleniyor.

Dün gazetemizi ziyaret eden Ergani Karataş, Can’ın evde tedavisinin devam ettiğini belirtirken, Çorum’da çocuk nöroloji, pediatri, çocuk metabolizma bölümlerinin bulunmadığına ve en yakın Kırıkkale’de bu hizmetlerin alınabildiğine dikkat çekerek, çocuğu için ilgi ve ihtimam beklediğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

