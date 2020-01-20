Minik Baran, haftada 3 kez Ankara’ya gitmek zorunda

Çorum’daki hastanelerde nefroloji bölümü olmadığı için ailesi tarafından haftada üç gün boyunca Ankara’daki hastaneye götürülüyor. Baran bebeğin, yol masrafları, ilaç ve tedavi ücretlerini karşılamakta güçlük çeken ailesi uzanacak yardım elini bekliyor.

Ulukavak Mahallesinde yaşayan fabrika işçisi Ercan Özkadı ile ev hanımı olan eşi Nesibe Özkadı’nın 3 yaşındaki çocukları Baran için verdiği mücadele destek bekliyor.

Doğuştan multikistik displazik böbrek hastalığı bulunan Baran’ın böbrekleri, hastalığı nedeniyle çalışmıyor. Çorum’daki hastanelerde nefroloji servisi olmadığı için Ankara’da tedavi olmak zorunda kalan Baran, ailesiyle beraber haftada 3 kez 1.500 kilometre yol kat ederek, Ankara’da tedavi olup Çorum’a dönüyor.

Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle birkaç kez ameliyat da olan Baran Bebek, akciğerine sıvı kaçtığı için boynuna açılan delikten nefes alıyor. Bu nedenle konuşamayan ve yaşıtları gibi yürüyemeyen Baran’ı hayatta tutabilmek için büyük bir özveriyle mücadele eden Özkadı ailesi, tedavi masraflarını karşılayabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

“AMELİYATLAR OLDU, KALBİ DURDU, HAFTALARCA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI”

Oğlunun tedavisi için adeta Çorum ile Ankara arasında mekik dokuduklarını anlatan anne Nesibe Özkadı, haftada 3 kez olmak üzere ayda 12 defa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitmek zorunda olduklarını söyledi.

Baran’ın anne karnındayken rahatsızlığını öğrendiklerini ifade eden Özkadı, “Hastalığını anne karnındayken öğrendik. Doğduğunda 2 ay kuvözde kaldı. Ameliyatlar oldu, kalbi durdu, haftalarca yoğun bakımdan çıkamadı. Yoğun bakımda yattığı günlerde akciğerlerine sıvı kaçtı. Bu nedenle boynuna açılan delikten hava alması sağlandı. Nefes alabilmesi için bir düzenek takıldı. Onsuz nefes alamıyor. Boynunda o olduğu için konuşamıyor da. Şu an rahatsızlıkları nedeniyle yaşıtları gibi hareket de edemiyor, yürüyemiyor da” diye konuştu.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Üç yıldır çocuklarının hayatta kalabilmesi için tedavisini aksatmadıklarını ancak şu anda maddi ve manevi olarak çok zorlandıklarını vurgulayan Nesibe Özkadı, “Baran’ın rahatsızlığı düzelene kadar bu şekilde Ankara’ya gitmek zorundayız. Devle tedavi masraflarına katkıda bulunuyor. Bazı ilaç ve ekipmanların yarısını da biz aldık, alıyoruz. İlaçları da aynı şekilde temin ediyoruz. İlaçları çok pahalı. Devlet hepsini karşılamıyor. Gerek ilaçları gerekse Ankara’ya gidip gelme konusunda artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şu an çok zorlanıyoruz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)