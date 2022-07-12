Minik Arda’ya görkemli sünnet

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı sünnet töreni geç saatlere kadar neşe içinde geçti. Gecede tüm konuklarla tek tek yakından ilgilenen Tugay Başaran ve eşi Damla Başaran, oğullarının bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti.

Neşe içinde ki sünnette minik Arda'yı kutlayan davetliler; anne ve babasına ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

