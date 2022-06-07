Minik Alp’i tedaviye şölen ve dualarla gönderiyoruz
Çorum Belediyesi, tedavi için Dubai’ye gidecek olan SMA hastası Alp’i şölen ve dualarla uğurlayacak. Alp için düzenlenecek etkinlikler bugün 20.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Güncel 07.06.2022, 19:07
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Çorum halkı SMA hastası minik Alp için tek yürek oldu. Alp Keskin’in tedavisi için gereken 1.8 milyon dolar, Çorum halkının da destekleriyle toplandı. Alp Keskin, Çorum Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle tedavi için Dubai Medcare Hastanesi’ne uğurlanacak.
Minik Alp ve ailesi Çorum Belediyesi’nin nostaljik makam aracı Buick ile belediye binası önünde araç konvoyu ile Kadeş Meydanı’na hareket edecek.Uğurlama şöleni mehter gösterisi ile başlayacak.Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından Oğuzhan Cevizci Konseri gerçekleşecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı’ndaki etkinliklere Çorum halkını davet etti.
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