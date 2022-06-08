Minik Alp tedavi için Dubai’ye uğurlandı
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla, tedavi için Dubai’ye gidecek olan SMA hastası minik Alp için kutlama etkinliği düzenlendi. Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 aydır SMA hastası minik Alp için seferber olan tüm Çorum halkının desteğiyle tedavi için gerekli olan 1.8 milyon dolar toplanarak mutlu sona ulaşılmıştı. Sürecin her aşamasında Alp bebek ve ailesinin yanında yer alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ailenin sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılarak kutlama etkinliği müjdesi vermişti.
Kadeş Barış Meydanı’nda önceki akşam düzenlenen kutlama etkinliğinde Belediye Mehter takımı dinletisi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, dualar ve renkli etkinlikler yer aldı.
Çorum Belediyesi’nin nostaljik makam aracı Buick ile belediye binası önünden araç konvoyu ile Kadeş Barış Meydanı’na gelen Minik Alp ve ailesi coşkuyla karşılandı. Mehter takımı dinletisi, Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sahneye çıkan Mustafa-Sevilay Keskin çifti zor günlerinde yanlarında olan ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.
Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında, “Alp yaşasın diye bütün Çorum harekete geçti, Rabbimizin lütfuyla da tüm iyiler el ele verdi ve 84 gün gibi kısa bir süre içerisinde samimiyetle, ihlasla bu neticeyi aldık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından sahneye gelen Oğuzhan Cevizci, seslendirdiği şarkılarla meydanı dolduranlar vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cevizci’ye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çiçek takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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