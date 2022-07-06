Minibüs bir anda alev aldı… 6 kişi ölümden döndü!

Olay Çorum’un Aksungur Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E.’nin kullandığı 19 DU 188 plakalı minibüs, Harita Mühendistlerini bölgede Tapu ve Kadastro Müdürlüğü adına ölçüm yapmaya götürdüğü esnada seyir halinde yanmaya başladı.

Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına alarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine giden Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olayda her hangi bir ölüm yada yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.