Mimarsinan ve Sülüklüevler’de kanalizasyon çalışması

Yeni yerleşim yerlerinde kanalizasyon hat çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, bir yandan da eskiyen ve deforme olan kanalizasyon hatlarını yenileyerek alt yapıda olabilecek sorunların önüne geçiyor. Mimarsinan 5. Caddede çalışma yapan Belediye ekipleri, eskiyen 200 mm’lik boruları 400 mm’lik borularla yenileyerek Mimarsinan Mahallesini daha sağlıklı alt yapıya kavuşturuyor. 250 metre uzunluğundaki hattı yenileyen belediye ekipleri, çalışmalarda sona geldi.

SÜLÜKLÜEVLER 28. SOKAK’A 300 METRE KANALİZASYON

Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Sülüklüevler 28. Sokakta da 300 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşüyor. Belediye ekipleri, 300 mm borularla yaptıkları altyapıda yeni yerleşim yerlerine parsel bağlantıları da bırakarak Sülüklüevler 28. Sokakta ileriki yıllarda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde altyapıyı oluşturuyor.

Altyapı taleplerini belediyeye ilettikten hemen sonra çalışmaların başladığını belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.