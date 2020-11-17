“Mimarsinan Mahallesi güzel hizmet alıyor”

Yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Aşgın ve belediye ekibine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker, Mimarsinan Mahallesi’nin güzel hizmetler aldığına vurgu yaparak, “Mimarsinan Mahallesi olarak, uzun zamandır mahallemizde yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz. Belediyemizin tüm birimlerindeki çalışanlarından her zaman ilgi ve güler yüz gördük. Uzun zamandan beri yapılan çalışmalar neticesinde KSS 19. Caddemiz, gerek Galericiler Sitesi 16. Sokağımız, gerek KSS 27. Caddemizin yol genişletme ve asfalt yapımı tamamlandı. Bugün mahallemiz oldukça güzel geniş yollara kavuşuyor. İnşallah bu çalışmalar ile birlikte Fevzi Çakmak 3. Cadde ile Mimarsinan 15. Cadde birlikle birleştiği zaman, gerek sanayimizin ulaşımı noktasında gerekse hastanemize ve terminalimize ulaşım noktasında rahat bir nefes alacağız” dedi.

Şeker, bu dönemdeki yatırımlardan diğer tüm mahalleler gibi Mimarsinan Mahallesi’nin de istifade ettiğini belirterek, hizmetlerin mahallelere ulaşmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

(Haber Merkezi)