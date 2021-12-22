“Mimarlık mesleği güçlü kılınmalı, önü açılmalıdır”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, güven tazeleyerek TMMOB Ankara Şubesine bağlı Mimarlar Odası Çorum Temsilciliğine yeniden seçilen Levent Çöphüseyinoğlu'nu ve yönetimini tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile belediye meclis üyelerinin katıldığı ziyarette mimarlık mesleği, sektörün geleceği, sorunlar ve talepler ile kurum ve kuruluşların Mimarlar Odası ile sürekli işbirliği halinde olması gerektiği konuşuldu.

“PROJE MESLEKİ DENETİMLERİNİ MİMARLAR ODASI YAPMALI”

Ziyaret sırasında konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, kendisinin önceki dönemde Mimarlar Odası’nın başkanlığını yaptığını, sorunları çok iyi bildiğini ifade ederek, 2013 yılında çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile meslek odalarının bay pass edilmesine dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını söyledi.

Tokgöz, yapılacak olan ilk yerel seçimlerde Mimarlar Odası ve diğer mühendis odaları ile protokol imzalayarak proje mesleki denetimlerinin odalardan yapılmasının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bunun için çaba göstereceklerini kaydetti.

“ŞEHİRLERİN GELECEĞİ MİMARLARLA BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİLMELİ”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise mimarların pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini belirterek, sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Tahtasız, “Mimarlık mesleği günümüzde büyük önem taşımaktadır. Şehirlerin geleceği mimarların elinde şekillenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları sürekli mimarlarla işbirliği içinde olmalı, projeler, yatırımlar, binalar yapılırken mimarların görüşleri alınmalı, ortak hareket edilmelidir” diye konuştu.

“MİMAR ÇOĞALDI, İŞ OLANAĞI AZALDI”

Mimarlar Odası Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür etti.

Çöphüseyinoğlu, mimari proje bedellerinin düşük olduğundan yakınarak, meslektaşlarının pandemi dönemi ile birlikte gerek iş azlığı, gerekse düşük ücret nedeniyle sıkıntı yaşadığını, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden güncelleneceğini belirtti.

Mimarları güçlü kılacak, mimarlığın önemini artıracak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Çöphüseyinoğlu, son yıllarda çıkarılan kanunlarla birlikte mimarlık mesleğinin işlevsizleştirildiğini, birçok yetkinin ellerinden alındığını söyledi.

Çöphüseyinoğlu, ayrıca üniversitelerde gereğinden fazla mimarlık fakülteleri açıldığını, genç mimarların ve yeni mezunların çoğaldığını, zaten az olan iş kapasitesinin tamamen düştüğünü, bu nedenle de yeni mezun olan gençlerin iş bulamayarak mağdur olduklarını dile getirerek, mimarlara yeni iş olanakları sağlanmasını, yeni fakülte açılmasının da önüne geçilmesini istedi.

