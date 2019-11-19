Mimarlar Odası’nda Ulaş Tokgöz ile devam

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve yönetim kurulu üyelerinin gözetiminde gerçekleştirilen Genel Kurul çalışmaları, Çorum Mimarlar Odası İl Temsilcisi Ulaş Tokgöz'ün açış konuşmasıyla başladı.

Divan Kurulu’nun Adnan Türoğlu başkanlığında oluşturulmasının ardından seçimlere geçildi.

Yeni yönetim tekrar Ulaş Tokgöz’ün başkanlığında, Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç, H. Levent Çöphüseyinoğlu ve Işın Malatyalı'dan oluştu. Seçim sonucunun açıklanması sonrasında CHP Milletvekili Tufan Köse, temsilcilik binasına gelerek Ulaş Tokgöz ve yönetimini tebrik etti. (Haber Merkezi)