Mimarlar iftarda bir araya geldi

Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği iftar yemeği düzenledi.

Başkan H. Levent Çöphüseyinoğlu, güzel bir dayanışma örneği sergileyen meslektaşlarına, katılımlarından dolayı teşekkür ederken, mesleki birlik ve beraberliklerini sürdürme kararlılığında olduklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

