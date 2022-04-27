Mimarlar iftarda bir araya geldi
Güncel 27.04.2022, 18:38
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Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği iftar yemeği düzenledi.
Başkan H. Levent Çöphüseyinoğlu, güzel bir dayanışma örneği sergileyen meslektaşlarına, katılımlarından dolayı teşekkür ederken, mesleki birlik ve beraberliklerini sürdürme kararlılığında olduklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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