Mimari Estetik Komisyon Yönetmeliği kabul edildi

Belediye Meclisi Toplantısında “Mimari Estetik Komisyon Yönetmeliği” görüşülerek kabul edildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün konuyla ilgili dosyasının mecliste görüşülmesi sırasında bir konuşma yapan CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Mimari Estetik Komisyonu kurulmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, komisyonun belediye başkanının seçtiği bir başkan, yapı kontrol müdürü ve onun altında çalışan 5 tane teknik personel ile 1 tane de mimarlar odasından 10 yıl tecrübeli bir mimardan oluşacağını, komisyon başkanının oluru ya da olmazı olan bir konuya onun altında çalışanların ters yönde karar veremeyeceği hususunda endişeli olduklarını anlattı.

Didem Tokgöz Semiz, “Düzgün çalışan bir komisyon için en az bir değil, en az yarısının mimar, kalan komisyon üyelerinin de şehir plancısı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi olması ve 1 tane mühendis temsilci olması gerekmektedir. Ayrıca komisyon, başkanını da kendi içinden seçmelidir” dedi. (Haber Merkezi)