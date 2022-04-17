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Mimar Sinan Gençlikspor yenilgisiz şampiyon kupasına kavuştu

Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Mimar Sinan Gençlikspor, sezonun son maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bu maçı da iyi bir oyunla 8-0 farklı kazanan Mimar Sinan Gençlikspor sezonu yenilgisiz tamamladı.

Güncel 17.04.2022, 18:09 17.04.2022, 18:11
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Mimar Sinan Gençlikspor yenilgisiz şampiyon kupasına kavuştu

8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Futbol Ligi’nde 2021-2022 sezonu sona erdi. Cumartesi günü 1 No’lu Saha’da oynanan  günün ilk maçında haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Mimar Sinan Gençlikspor ile ligde hiçbir iddiası kalmayan Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mimar Sinan Gençlikspor rakibini 8-0 farklı mağlup ederek sezonu yenilgisiz tamamladı. Lig ikincisi ise son haftayı 3-0 hükmen galip kapatan Eti Lisesi Gençlikspor oldu. 

KUPALAR VERİLDİ
1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan son maçların ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Mimar Sinan Gençlikspor Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Ömer Yağlıdere, Hasan Yüce, antrenörler ve futbolcular katıldı. 
ASKF Başkanı Sefer Kurtaran 14 haftalık periyot sonunda dereceye giren takımları tebrik etti. Hak edenin şampiyon olduğunu da ifade eden Kurtaran, turnuvaya katılan tüm takımlara da teşekkür etti.
ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI İSKİLİPGÜCÜ’NÜN OLDU
Mimar Sinan’ın birinci, Eti Lisesi’nin de ikinci olduğu U16 Futbol Ligi’nde üçüncülük kupası ise İskilipgücü’nün oldu.
Son haftaya 20 puanla üçüncü sırada giren H.E.Kültürspor ile 18 puanla dördüncü sırada giren İskilipgücü kazananın üçüncü olacağı maçta karşı karşıya geldiler. Cumartesi günü 1 No’lu Saha’da saat 15.00’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk İskilipgücü, ilk yarıyı Birol’un attığı 2 golle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İskilip temsilcisi Mert ve Enes Karaman ile 3 gol daha bularak maçı 5-0 kazandı. 
Bu sonucun ardından İskilipgücü 21 puana ulaşarak sezonu üçüncü tamamlamayı başarırken, 20 puanda kalan H.E.Kültürspor ise dördüncü sıraya geriledi.
(Rıfat KARA)
 

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