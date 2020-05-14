Mimar Erdem Onur Çiftçi toprağa verildi

İnşaat Mühendisi Erdinç Çiftçi ile Mali Müşavir Evrim Çiftçi’nin de kardeşi olan Erdem Onur Çiftçi’nin Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olduğu, bir damarının tamamen tıkalı olduğu anlaşılınca by-pass yapılmasına karar verildiği, bu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi saat 12.30’da hastane morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP Merkez İlçe Başkanı ve Mimarlar Odası eski Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Mimarlar Odası Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu ve çok sayıda meslektaşı katılırken, merhumun cenazesi Ulumezar’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)