Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99193
ALTIN
385.049
DOLAR
6.9438
STERLİN
8.4653
EURO
7.4873
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi

Mimar Erdem Onur Çiftçi toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Çorum’un tanınmış simalarından Metin Çiftçi ile Zülfiye Çiftçi’nin oğulları, Mimarlar Odası eski Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Onur Çiftçi (43), son yolculuğuna uğurlandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:06
170 Okunma
Mimar Erdem Onur Çiftçi toprağa verildi

İnşaat Mühendisi Erdinç Çiftçi ile Mali Müşavir Evrim Çiftçi’nin de kardeşi olan Erdem Onur Çiftçi’nin Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olduğu, bir damarının tamamen tıkalı olduğu anlaşılınca by-pass yapılmasına karar verildiği, bu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi saat 12.30’da hastane morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP Merkez İlçe Başkanı ve Mimarlar Odası eski Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Mimarlar Odası Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu ve çok sayıda meslektaşı katılırken, merhumun cenazesi Ulumezar’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
55 kişi hayatını kaybetti
55 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan yardım kolisi
Eczacılardan yardım kolisi
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim