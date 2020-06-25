Mimar Erdem Onur Çiftçi için mevlit yemeği verildi
Çorum’un tanınmış simalarından Metin Çiftçi ile Zülfiye Çiftçi’nin oğulları Mimarlar Odası eski Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Onur Çiftçi (43) için mevlit yemeği düzenlendi.
Güncel 25.06.2020, 19:06
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Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilen yemeğe Erdem Onur Çiftçi’nin yakınları ve dostları katıldı. Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak ve beraberindekilerin Kuran’ı Kerim ve dualar okudukları yemekte Erdem Onur Çiftçi’nin yakınları da misafirler ile yakından ilgilendi.
(Haber Merkezi)
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