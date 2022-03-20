Mimar adayları Hititlerin mimarlığını araştırdılar
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri bölümlerine ait “Stüdyo Dersi” kapsamında Çorum Boğazköy Müzesi ve Hattuşa örenyerine inceleme gezisi düzenledi.
Güncel 20.03.2022, 18:08
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Hattuşa örenyerinde Hititler’in mimari uygulamaları taş işçiliği hakkında da detaylı bilgiler alan öğrenciler Hitit anıtsal yapılarını yerinde gördü. Gezi boyunca öğrencilere Boğazköy Müzesi uzmanları Hititolog Özgür Meriç ve Arkeolog Osman Demir eşlik etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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