Mimar adayları Hititlerin mimarlığını araştırdılar

Hattuşa örenyerinde Hititler’in mimari uygulamaları taş işçiliği hakkında da detaylı bilgiler alan öğrenciler Hitit anıtsal yapılarını yerinde gördü. Gezi boyunca öğrencilere Boğazköy Müzesi uzmanları Hititolog Özgür Meriç ve Arkeolog Osman Demir eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

