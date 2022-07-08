Milönü Meydan Çeşmesi yenilendi

Çorum’da sokak çeşmelerinin ayrı bir öneminin olduğunu ve bunun günümüzde giderek unutulmaya başladığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu değer unutulmasın diye sokak çeşmelerini restore ederek şehre kazandırdıklarını belirtti.

Başkan Aşgın, “Sokak çeşmesi denilince ecdadımızdan gelen hayır hasenat ve yardımlaşma kültürü akla geliyor. Çorum’un geçmişinde de bu sokak çeşmeleri oldukça fazla. Bu sebeple bizim için de sokak çeşmeleri büyük bir önem arz ediyor. Şehrimizde 7 adet tarihi sokak çeşmesini tespit ederek restorasyonunu yaptık ve tekrardan musluklarından su akar şekilde şehrimize kazandırdık. Tarihi olarak çok eski olmayan fakat kültürel değeri bulunan sokak çeşmelerimizi de restore ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Daha uzun yıllar boyunca musluklarından su akmaya deva metsin diye Milönü Meydan Çeşmesi’ni yenileyerek hizmete sunduk ” dedi.

Muhtardan Başkan

Aşgın’a teşekkür

Milönü Meydan Çeşmesi’nin esnaf ve vatandaş tarafından çokça kullanılan bir çeşme olduğunu ifade eden Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, “Çeşmemizin taşları iyice eskimişti. Belediye ekiplerimiz çeşmemizi yeniledi ve daha sağlıklı, daha uzun yıllar hizmet verecek hale getirdi” diyerek Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

